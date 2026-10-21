Toque de queda: ¿fracaso del estado francés?

París, 21 oct.- Mientras el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, defendió este martes como respuesta penal el toque de queda, el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, lo consideró como “una forma de fracaso del estado”.

En declaraciones al canal TF1, Roussel insistió en que los toques de queda son “un aveu d’échec” —una admisión de fracaso— y pidió investigar el origen de la violencia sin confundir a los saqueadores con quienes se manifestaron pacíficamente contra el coste de la vida.

Además, lamentó que el Estado tenga que recurrir a ayudas económicas puntuales, al considerar que estas medidas evidencian un problema profundo en Francia.

El dirigente comunista reclamó abordar las causas sociales de la crisis, además de condenar los saqueos y proteger a las familias y los comerciantes.

Por su lado, el titular de Justicia indicó que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) estudiaba el incendio de la alcaldía de Limoges y que la hipótesis de una acción organizada era preocupante, pero la investigación aún debía establecer los hechos, acotó.

El ministro también advirtió de la actividad de grupos extremistas de izquierda y derecha, sin aportar en esta intervención pruebas que permitieran atribuirles conjuntamente o por separado los ataques.

Darmanin cifró en 149 las personas encarceladas en el momento de su declaración y aseguró que más de 800 fueron presentadas ante los tribunales, mientras continuaban las detenciones.

En la ciudad de Lille, citó el caso de tres jóvenes de entre 20 y 25 años, condenados a 10 meses de prisión firme cada uno por el saqueo de una tienda Micromania. Otro implicado en el saqueo de Sephora también recibió prisión concreta.

De otra parte, el ministro anunció medidas para que determinadas investigaciones por criminalidad organizada permitan prolongar la custodia policial de 48 a 72 horas y afirmó que se abrieron cerca de un centenar de investigaciones judiciales.

Para localizar a los responsables, Darmanin anunció el uso de imágenes de videovigilancia, vídeos difundidos por ciudadanos y comerciantes, y herramientas policiales de investigación.

Prometió a los empresarios perjudicados, tanto apoyo para reclamar indemnizaciones a los culpables como acompañamiento fiscal y social, incluida la posible suspensión de cotizaciones sociales.

El ministro mencionó además 600 miembros de las fuerzas del orden heridos, cifra que atribuyó a los hechos violentos del fin de semana, aunque, como ya ocurrió antes, evitó mencionar cifra de lesionados entre los protestantes. (Tomado de Prensa Latina)