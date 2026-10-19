El Guajiro, precavido ante el cáncer de piel, sin dejar de cultivar desde casa (+ Fotos)

Oct, 2026.- Desde hace varios años Domingo Alcalá Matamoro da útil uso al patio del hogar donde reside, y al de su mamá, en los que hay variedad de cultivos. La anciana, quien ya sobrepasó los 80 calendarios, pide constantemente al hijo cuidarse la salud, al serle diagnosticado hace algún tiempo cáncer de piel.

El infatigagle residente de Santa Cruz del Sur no olvida los consejos en cada consulta médica en el Hospital Provincial Docente Oncológico Marie Curie, de Camagüey. El doctor que lo atiende le orienta evite exponerse demasiado al sol. Por eso se levanta temprano a dar atención a las plantaciones de plátano burro, calabaza, yuca, frijol caballero, cereza y mango, entre otras.

Con anterioridad fue sometido a intervenciones quirúrgicas para eliminar lesiones en la piel del rostro y otras partes del cuerpo. Está convencido que de hacer lo contrario a lo señalado por el galeno especializado no podría continuar la faena en esos terrenos, donde ha disminuido el salitre al incorporarle gran cantidad de materia orgánica.

El santacruceño el próximo día 22 acudirá nuevamente a la consulta de Oncología donde le harán un chequeo general. Considera este hombre de mucha fe, que saldrá bien como en ocasiones anteriores. Así podrá mantener los diferentes cultivos, ganándose por su laboriosidad el apelativo de El Guajiro, lo que lo estimula a esforzarse un poco más sin dejar de ser precavido.