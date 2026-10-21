Moscú, 20 oct.- El desarrollo de componentes de armas biológicas tuvo lugar y continúa en laboratorios ucranianos con el apoyo del Pentágono, afirmó hoy el diplomático ruso Konstantin Vorontsov.

Según manifestó este martes el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armamentos de la cancillería rusa, su país sigue sin recibir una respuesta clara a las preguntas relacionadas con los hechos revelados sobre la ejecución, en violación de la Convención, de un programa biológico militar en Ucrania con el apoyo del Departamento de Guerra de EEUU.

El análisis de los proyectos desarrollados en laboratorios ucranianos permite concluir que, en las inmediaciones del territorio ruso, tuvo lugar o continúa el desarrollo de componentes de armas biológicas, declaró Vorontsov durante su intervención ante la Primera Comisión del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El diplomático señaló que las declaraciones de la exdirectora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, sobre la financiación durante años por parte de Washington de experimentos con virus considerados «potencialmente peligrosos» en más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, confirman, a juicio de Moscú, la legitimidad de sus preocupaciones.

Según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia, tras el inicio de la operación militar contra las tropas ucranianas en 2022, los estadounidenses sacaron de Ucrania todos sus materiales para continuar su programa de armas bacteriológicas.

El Gobierno de Joe Biden (2021-2025) negaba la existencia de los laboratorios secretos estadounidenses en Ucrania y etiquetaba todas las acusaciones como «propaganda rusa» y «teorías conspirativas».

El 12 de mayo, el diario The New York Post informó que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) de EEUU inició una investigación sobre la financiación de más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero, más de 40 de ellos en Ucrania, según fuentes citadas por el medio.

Posteriormente, el 12 de junio, Tulsi Gabbard, quien dirigió la DNI hasta este 19 de junio, anunció la publicación de documentos sobre estos programas de financiación en más de 30 países y advirtió que muchos laboratorios operaron con supervisión limitada en investigaciones con patógenos peligrosos. (Tomado de Prensa Latina)