Confirmado el reto para Cuba en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La Habana, 21 oct.- El jefe técnico de la delegación cubana a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar-2026, Víctor Corona, ratificó, en conferencia de prensa, la asistencia de 12 atletas al certamen pactado del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Un total de ocho conforman el plantel de Beisbol5. «Va ser su debut en Juegos Olímpicos de la Juventud. Por lo tanto, resultará una oportunidad para que nuestro equipo alcance un resultado importante».

Esa escuadra aparece en el grupo A junto a Senegal, Kenia y Taipéi de China, mientras el B lo integran Francia, Siria, México y Turquía. El líder de cada llave pasa directamente a semifinales.

En el atletismo participará Banessa Velazco en los 200 metros femeninos, campeona de los Juegos Escolares Nacionales de 2025 con registro de 24.37 segundos. También intervendrán Daniselis Reyes en el salto de altura (tope personal de 1,55 metros) y Adriana González en el lanzamiento del disco, quien con 43,82 m obtuvo plata en esa lid.

Por último, la judoca Kayla Pita, de los 78 kilogramos, ganó el oro en esa contienda con cuatro combates, tres de ellos por ippon. Las plazas concedidas respondieron exclusivamente al criterio de asignación del Comité Olímpico Internacional, que ponderó al continente africano.

Por otro lado, la Isla rebasa el centenar de clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima-2027 con 138 exponentes en 16 deportes, distribuidos de forma muy equitativa entre mujeres y hombres, con 70 de las primeras y 68 de los segundos.

Así informó José Antonio Miranda Carrera, director general de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

Esa cifra responde, en gran medida, a la presencia de varias actividades colectivas, pues el hockey asegura 32 puestos, el balonmano 28, el softbol 15 y el voleibol de sala 12.

En cuanto a competencias individuales, lideran el atletismo con 16 y el canotaje con ocho. La lucha posee seis cupos en el estilo libre y cinco en la modalidad grecorromana, mientras el pentatlón moderno goza de cuatro boletos.

La gimnasia artística y la rítmica, el karate y el tiro con arco exhiben dos plazas cada uno. El clavado, el judo, el levantamiento de pesas y el taekwondo ya garantizan uno.

Otros 17 deportes continúan en sus respectivas eliminatorias, cuando el Comité Organizador aún elabora manuales y detalles técnicos sujetos a criterios en una reunión de jefes de misión prevista para el 19 y 20 de enero, acotó Miranda Carrera.

«Entre las disciplinas pendientes a lograr clasificaciones figuran el beisbol, con otra oportunidad en 2027, al igual que el karate; el levantamiento de pesas, que ya tuvo un evento y deberá participar en otro el año entrante; la lucha, con procesos en marzo y abril, y la pelota vasca, en diciembre».

También presentan posibilidades el remo, triatlón, tiro, tenis de mesa, judo, voleibol de playa, ciclismo de ruta y de pista, natación y clavados. «Todavía hay un grupo cuyos manuales no han salido, pero aquí es donde están las principales opciones», expresó.

Confirmó la inauguración de la fiesta múltiple continental el 23 de julio y la clausura el 8 de agosto, con 38 deportes convocados, tres menos que en la edición anterior. El baloncesto faltará en todas sus modalidades debido a un conflicto entre Panam Sports y FIBA Américas. El 90% de los escenarios de Lima 2019, incluida la Villa Panamericana, repiten, junto a cinco nuevos edificios. (Tomado de Granma) (Foto: Ricardo López Hevia)