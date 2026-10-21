Arte comunitario por y para la niñez en Santa Cruz del Sur (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 21 oct.- Como parte de las celebraciones este martes por el Día de la Cultura Cubana, llegó otra vez el sector del arte institucional y comunitario hasta la escuela primaria José Martí del municipio, con la presencia de estudiantes y educadores.

Ivón Pardo López, asesora literaria de la Casa de Cultura Olga Alonso, declamó las poesías de su autoría Cuento de caminos y Las mascotas, desde las que expresó con gracia teatral los personajes en ellas incluidos, despertando el interés de los espectadores por aprenderlas.

Muy motivados se sintieron los pequeños con las canciones Mi gatico Vinagrito y Los pollitos dicen, interpretadas por el instructor de arte Diosbel Pedrosa Borge. El último tema lo conjugó con un juego de participación dirigido por su colega Liubi Oliva Quiroga, la payasita Melcochita, quien entretuvo al intranquilo público con otros muchos divertimentos.

En el encuentro comunitario, dedicado también a los 22 años de la creación de la Brigada José Martí de Instructores de Arte por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la centenaria Banda Municipal de Conciertos tocó las obras Fantasía de colores, Colores al viento, A mi manera, Unicornio y Fiesta tropical.

El Día de la Cultura Nacional estuvo marcado por el aniversario 158 de entonarse por primera vez en público, en Bayamo, el Himno Nacional (conocido antes como La Bayamesa) escrito por el patriota Perucho Figueredo.