Coordinadora de Solidaridad Perú-Cuba exige fin de bloqueo a Cuba

Lima, 21 oct.- La Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba exigió hoy el inmediato fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y alentó un nuevo pronunciamiento de la comunidad internacional en tal sentido.

Un comunicado suscrito por su presidente, Nicolás Aguilar, demanda el cese de lo que considera “una política enfermiza impuesta por Washington, desde hace cerca de 70 años”.

“Bajo calumnias y mentiras insostenibles, este bloqueo criminal ha causado enormes daños al pueblo cubano que, más allá de las cifras, significan dolor, injusticia y muerte”, argumenta a pocos días de que la Asamblea General de las Naciones Unidas vuelva a tratar la resolución contra el bloqueo que agobia a tres generaciones de cubanos.

Destaca que solo en el año transcurrido, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el bloqueo ha significado un daño económico de ocho mil 083 millones 300 mil dólares.

Asume como un deber y un compromiso denunciar, como lo ha hecho Cuba, “un frenético despliegue de presiones diplomáticas de Estados Unidos a gobiernos soberanos, para intentar frenar el histórico respaldo a la Isla en la ONU”.

Expresa la convicción de que, como cada año, una abrumadora mayoría de los países miembros de la organización mundial, apoyará a Cuba en su exigencia de que termine la injusticia que significa el bloqueo, que la coordinadora califica como sanguinario.

Subraya que Cuba no es una amenaza, es paz, amor y humanismo y el bloqueo sí es una amenaza. “Hoy es Cuba y mañana puede ser otra nación”, advierte.

“Cuba merece vivir en paz, Cuba ha hecho mucho por el mundo y hoy el mundo debe levantarse en contra de esta política criminal contra su pueblo”, expresa el texto al pedir que “las voces del planeta digan No al Genocidio”.

“Abajo el cerco energético, en realidad un bloqueo naval, abajo las medidas de asfixia contra el noble y solidario pueblo cubano, que se abra paso la verdad ante el mundo, que se conozca el genocidio que se viene cometiendo contra Cuba”, culmina el comunicado. (Tomado de Prensa Latina)