Tiroteo en escuela católica de Minnesota, EEUU

Washington, 27 ago.- Un tiroteo hoy en una escuela católica de la ciudad estadounidense de Minneapolis, en el estado de Minnesota (región Medio Oeste), empañó allí la primera semana de clases.

Las fuerzas del orden del sur de Minneapolis están respondiendo a un tiroteo en la Escuela Católica Anunciation la mañana de este miércoles. Se habla de un tirador neutralizado, pero los informes preliminares aún no mencionan posibles víctimas.