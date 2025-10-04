Superación profesional, objetivo elemental de estudiantes santacruceñas de la educación preescolar

Santa Cruz del Sur, 4 oct.- La superación profesional es objetivo elemental en las más de 40 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar, que durante cinco años recibirán materias básicas que le permitirán obtener conocimientos a través de la constancia en el estudio y desarrollo de trabajos prácticos.

La escuela de enseñanza primaria Ignacio Agramonte de este territorio se convierte en sede los sábados para el importante proceso dirigido por el Centro Universitario Municipal (CUM) con el apoyo de su experimentado claustro de profesores. Alumnas del segundo año de la carrera están decididas a vencer obstáculos para lograr graduarse.

Adiannis Fuentes Proenza imparte clases al grupo de tercer grado de la escuela primaria José de la Luz y Caballero, institución educativa enclavada en la intrincada comunidad de Arroyo Blanco. “No siento que es un sacrificio, sino una satisfacción continuar superándome aunque viva lejos de la cabecera local”, manifestó.

La joven educadora consideró que aunque la carrera escogida no guarda relación con su quehacer, porque sus alumnos son de nivel diferente, si le aporta métodos pedagógicos que aplica con ellos en el aprendizaje de la Matemática, el Español y El mundo en que vivimos y su correcta formación con la ayuda de la familia.

La trabajadora social Lisandra Roque Cruz tiene tres hijos. Explicó que busca los espacios oportunos para repasar lo dado y hacer las tareas dejadas en clases por los profes. “En cuanto se restablece la electricidad en cualquier horario de la madrugada, dejo a un lado la almohada y cumplo con las responsabilidades que tengo como estudiante de la enseñanza superior”, indicó.

Madelin Jorge Castellano, colega de Lisandra comparte pupitre con ella. “Nos hemos hecho el compromiso de mantenernos todas unidas para terminar bien lo que hemos iniciado. Al tomar la determinación de superarnos en un momento tan difícil no es cosa fácil, pero tampoco imposible cuando se tiene interés”, detalló.

Aunque varias de las matriculadas en la Licenciatura en Educación Preescolar en Santa Cruz del Sur laboran en sectores no vinculados al educacional, sí aprenderán a través de los años de carrera a serle más útiles a la sociedad cubana en la adecuada formación de los hijos desde el hogar o en círculos infantiles e instituciones educativas, donde decidan ejercer su profesión.