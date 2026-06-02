Reajustan presupuesto de Camagüey ante déficit electroenergético

Camagüey, 1ro jun.- La Asamblea Municipal del Poder Popular en Camagüey celebró en la Universidad de Ciencias Médicas su XXIX sesión ordinaria, correspondiente al actual período de mandato.

Con la presencia de las máximas autoridades políticas de la provincia y la capital agramontina, y del vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, la presidenta del Gobierno en el territorio, Dixamy Rodríguez Gómez, rindió cuenta de su gestión, donde preciso las tareas realizadas y lo que aún falta por hacer en beneficio del pueblo.

Asimismo, rindieron cuenta los 11 diputados al Parlamento cubano por la urbe principeña, según lo establece la Constitución de la República y la Ley 131 De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

También se aprobó el reajuste al presupuesto de Estado del presente año, a partir del déficit electroenergético, lo que provoca reducción de los gastos en algunos frentes, aunque se garantizan los niveles de actividades en Educación, Salud Pública, Deportes, Cultura y los salarios.

Se precisó que se mantiene el mismo nivel de ingresos, con el incremento de bienes materiales y de servicios, tanto del sector estatal como particular, y que la disminución del presupuesto se suplirá con otras fuentes de financiamiento como la contribución territorial y las cuentas del desarrollo local.

Otro tema debatido con profundidad fue el funcionamiento de la Empresa Pecuaria Triángulo Tres, la cual requiere de un plan de acción de inmediato para resolver los problemas existentes, salir de las pérdidas y lograr una transformación en todos los frentes.

Los delegados al máximo órgano de Gobierno en la capital agramontina evaluaron, además, la atención a los planteamientos de los electores, de los cuales se resolvieron el 83% y se trabaja en la solución de otros, incluidos los del plan de la economía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)