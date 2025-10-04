sábado, octubre 4, 2025
Imparten clase metodológica a guías base de organización poineril santacruceña

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 4 oct.- La clase metodológica de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) le fue impartida  este viernes a guías bases y directores de instituciones educativas de las enseñanzas primaria y secundaria básica de Santa Cruz del Sur. Lo orientado se aplicará durante el transcurso del presente curso escolar 2025-2026.

Las indicaciones iniciales se centraron en los concursos La Organización y yo dedicado al pionero mártir Paquito González Cueto, De donde crece la palma, Con la flor de su sonrisa, para homenajear al Comandante Camilo Cienfuegos y Sonrisa de Fidel, por el centenario del máximo líder cubano al cumplirse el 13 de agosto de 2026, entre otros temas.

Importantes de igual manera son los festivales a desarrollarse en la instituciones educativas para incentivar la creación e interpretación musical y fomentar los valores éticos, también identitarios de cada localidad con el apoyo de los instructores de arte y la fuerza técnica de la Casa de Cultura Olga Alonso de la ciudad cabecera sureña.

Fue orientado en el encuentro la realización de actos en los planteles de las enseñanzas primaria y media básica santacruceños sobre el ideario pedagógico del Comandante en jefe, para la entrega de atributos pioneriles y el ingreso al Movimiento de Exploradores en el caso de los alumnos de tercer grado, la emulación y muchas otras cuestiones de interés.

 

