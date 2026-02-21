Sin ganador el primer juego Cuba-Nicaragua

Masaya.- CUBA y Nicaragua saldaron con empate a dos carreras en nueve innings el primer duelo de su tope de preparación rumbo al VI Clásico Mundial de Beisbol.

Fue un partido en el que elenco cubano pegó nueve jits y cometió un error.

“Considero que fue un buen duelo, cada jugador cumplió su rol, y para ser esta la primera salida de un equipo renovado con relación al que participó en la Serie de las Américas en Venezuela, me parece un buen resultado”.

Así le dijo a JIT Germán Mesa, director de la selección de la Isla, quien dijo que lo que más le preocupó del desafío fueron los hombres dejados en base. “Nos preparamos tácticamente para traer esas carreras, y no se pudo”, expresó.

Yunieski Remon, talentoso segunda base de Granma, afirmó que vio un pitcheo superior al de nuestras series nacionales, “pero no imbateable. Tienen dominio de sus comandos en la recta y la recta cortada, que no la vemos mucho en Cuba”, aseguró.

Añadió que el grupo se ve muy bien y espera que la Serie sea muy interesante, con un tono similar al de este primer encuentro.

Aunque los de la Mayor de las Antillas batearon más que sus adversarios, la ofensiva tuvo espacios de vacío, sobre todo ante el derecho Ángel Obando, segundo relevista nicaragüense.

Él llegó a dominar consecutivamente a nueve hombres, con siete ponches incluidos, de los 11 que recibieron los caribeños.

A nuestro juicio, el pitcheo fue la mejor cara del elenco dirigido por Mesa. Permitió solo cinco imparables, otorgó tres boletos y retiró a cinco por la vía de los strikes

Raymond Figueredo, el abridor, tuvo un primer tercio de calidad, en el cual admitió solo un indiscutible, el jonrón de Omar Mendoza, el mejor bate de los anfitriones en el choque, al ser el único que pegó dos incogibles.

Su cuadrangular fue en el segundo capítulo, para acercar a los suyos, quienes empataron en el cuarto por una deficiencia de los cubanos en la defensa.

Luego, el alto mando de los visitantes hizo pasar, desde el cuarto episodio, a una ristra de relevista de muy buen trabajo en la tabla de lanzar. Yunieski García, Geonel Gutiérrez, Frank Herrera y el supersónico Brander Guevara amarraron corto a los locales.

Erasmo Ramírez, el encargado de la apertura en el estadio Roberto Clemente, de Masaya, soporto la única concentración del ataque antillano en el juego, que le costó dos tempranas anotaciones en la primera entrada.

Para el próximo partido, en el estadio Rigoberto López, Germán Mesa anunció al zurdo villaclareño Darío Sarduy como abridor. (Tomado de Jit)