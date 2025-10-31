Silvio Rodríguez ofrecerá concierto en Medellín

Medellín, Colombia. – El ícono de la nueva trova cubana, el cantautor Silvio Rodríguez, dará este viernes en Medellín, Colombia, el penúltimo concierto de su gira por Latinoamérica, que ya lo llevó a escenarios de Chile, Argentina, Uruguay y Perú.

El bardo regresa a la ciudad del noroeste del Colombia quince años después de su última presentación, que aconteció durante la celebración del Congreso Iberoamericano de Cultura.

En marzo del pasado año, el entonces ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Juan David Correa, le pidió al trovador cubano volver a la nación sudamericana y ofrecer un concierto.

Después de su concierto en la ciudad de Medellín, el compositor se trasladará a la ciudad de Cali, donde dará la última presentación de su gira el domingo 2 de noviembre en la Arena Cañaveralejo, con capacidad para más de 15 mil personas. (Tomado de Radio Reloj)