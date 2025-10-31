Inicia en territorio santacruceño fase de normalidad, informa Consejo de Defensa Municipal

Santa Cruz del Sur, 31 oct.- El Consejo de Defensa Municipal de Santa Cruz del Sur bajo la dirección de Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, en sus tareas de presidente y vicepresidenta, en igual orden, informó este jueves que la localidad por orientación del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC) pasa a la fase de normalidad, al no representar peligro alguno para la isla el ya distante fenómeno hidrometorólogico Melissa.

Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en predios santacruceños dio a conocer que el CDM quedaba activado en composición reducida al igual que los Consejos de las diez Zonas de Defensa locales, para continuar cumpliendo tareas correspondientes a la nueva etapa.

Resaltó el quehacer unido y eficiente de los grupos y subgrupos en cada una de sus funciones y misiones desde el propio momento en que se pronosticó el peligro que representaba el meteoro para el Oriente de la isla, dándoles oportunamente protección a las personas en los centros de evacuación (CE) y el control de las auto protegidas en casas de familiares.

El Teniente Coronel Raciel Hernández Santiesteban, jefe del Departamento de Defensa del territorio señaló que en los seis CP activados se protegieron 154 personas y hacia los alternativos fueron más de ocho mil 700, mientras que la cantidad de personas auto evacuadas en viviendas de familiares sobrepasó las siete Mil.

En horas de la mañana de este jueves retornaron en ómnibus hacia los hogares, cuatro de ellos de Camagüey, los que se encontraba en los CP y se garantizó a su vez con camiones el traslado de sus bienes personales. También recursos del sector educacional empleados, como literas y colchones.

En esta propia jornada el presidente del CDM intercambió con trabajadores de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Organización Básica Eléctrica, a los que reconoció por su labor abnegada. Felicitó a la brigada de la entidad compuesta por un técnico y seis linieros que partieron a dar ayuda solidaria a Santiago de Cuba.

En Santa Cruz del Sur comenzó la limpieza y recogida de desechos sólidos con el apoyo de equipos y medios con la presencia de los hombres de Comunales y varios sectores a los que se sumarán los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), grupos de trabajo comunitario y delegados de circunscripción a fin de convertir la actividad en gran movimiento de higienización.