Sesionan plenos del Partido en Granma y Holguín

Granma, Cuba. – Como parte del análisis que realiza la dirección del país del cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, este viernes sesionaron bajo la conducción del primer secretario de la organización política, Miguel Díaz-Canel los plenos extraordinarios del Partido en Granma y Santiago de Cuba.

Cómo aplicar en Granma los acuerdos del último Pleno del Comité Central teniendo en cuenta las potencialidades del territorio es una de las aristas en las que se centró el análisis del Pleno Extraordinario del Comité Provincial del PCC, donde se analizaron las insuficiencias y tareas por acometer en ese territorio del sur oriental.

Al resumir el pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido en ese territorio oriental, el primer secretario del Comité Central dijo que los halcones imperiales tildan a Cuba de Estado fallido, pero dada nuestra resistencia, dignidad e independentismo, somos una nación que no ha fallado y no se doblega ante tanta hegemonía yanqui.

En la reunión dedicada a analizar la implementación en Granma de las ideas, conceptos, directrices y tareas emanadas del XI pleno del Comité Central del Partido, el primer secretario del organismo político subrayó el valor del pueblo cubano y su lucha por hacer avanzar el proyecto socialista en el país.

Acción del Partido en Holguín

Durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Holguín, conducido por el primer secretario de la organización, Miguel Díaz-Canel se reflexionó sobre la necesidad de un cambio de mentalidad para hacer cosas diferentes que nos permitan avanzar en medio de estos desafiantes tiempos.

En el encuentro la dirección partidista holguinera analizó los retos y se definieron nuevas formas de hacer para superar las adversidades y mantener el desarrollo económico, social y político de esa región del norte oriental.

Ante los desafíos que enfrenta Cuba en el 2026 se insistió en el papel del partido como vanguardia y guía de la sociedad, convocando a mantener la unidad como elemento estratégico para la nación.

Iniciados por Pinar del Río, los plenos Extraordinarios del Partido también se han celebrado en Artemisa, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín, en un ciclo que abarcará a todas las provincias. (Tomado de Radio Reloj)