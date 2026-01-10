Delcy Rodríguez dialoga con mandatarios de Brasil, Colombia y España

Caracas, 10 ene.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes a través de sus redes sociales sobre conversaciones sostenidas con varios jefes de Estado y de Gobierno, en el contexto de lo que calificó como una grave agresión criminal, ilegal e ilegítima contra el país.

Según explicó, los intercambios tuvieron lugar con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro; y el presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez. En esos diálogos, Rodríguez ofreció información detallada sobre los ataques armados contra territorio venezolano, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares.

La dirigente denunció, además, graves violaciones al Derecho Internacional, entre ellas la vulneración de la inmunidad personal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, así como de la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores.

Durante las conversaciones, Rodríguez señaló que coincidió con los mandatarios en la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, sustentada en el respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos.

En particular, expresó su agradecimiento al presidente Lula da Silva y al pueblo brasileño por el acompañamiento y el apoyo brindados a Venezuela “en los momentos más críticos” posteriores a la agresión denunciada.

Con el presidente colombiano, Gustavo Petro, ratificó que Colombia y Venezuela son países hermanos, comprometidos a trabajar de manera conjunta para enfrentar y resolver problemas comunes, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional.

Asimismo, al dialogar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Rodríguez agradeció la postura del Ejecutivo de España al condenar la agresión contra Venezuela y manifestó el interés venezolano en desarrollar una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos.

La presidenta encargada reafirmó que Venezuela continuará enfrentando esta situación por la vía diplomática, en apego a los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, que —subrayó— constituye el único camino para la defensa de la soberanía nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)