Servicio de Manejo de Crisis: esperanza para adolescentes camagüeyanos con urgencias psiquiátricas

Camagüey, 15 oct.- El Servicio de Intervención en Crisis del Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña resalta como un espacio vital para la atención inmediata de urgencias psiquiátricas que amenazan la vida. Esta unidad constituye una fortaleza de la red de salud mental en Camagüey.

El doctor Rubén Demetrio Pérez Rodríguez, especialista de segundo grado en Psiquiatría Infantil, profesor auxiliar de la especialidad y jefe del servicio, explica que el intento suicida es la principal causa de ingreso, sobre todo en la adolescencia, grupo en el que cada año se reportan cifras elevadas. El incremento de las adicciones constituye ya la segunda causa de ingreso, asociada a trastornos de conducta frecuentes entre los jóvenes.

Desde la recepción del primer caso, en 2003, la situación se ha complejizado, especialmente tras la pandemia de COVID-19. En 2025 se registró un número considerable de pacientes y en lo que va de este año esa cifra ya ha sido superada.

Los medicamentos siguen siendo la sustancia más consumida, pero preocupa el predominio del llamado “químico”, mezcla peligrosa de varias sustancias que puede provocar un paro respiratorio y genera una fuerte adicción.

Para la desintoxicación, el hospital dispone de un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales, psicometristas, psiquiatras y personal de enfermería, que atiende de manera integral a cada paciente.

Se accede al servicio por el cuerpo de guardia, la consulta externa o la remisión de las áreas de salud del municipio y la provincia, que cuentan con equipos de salud mental y psiquiatras infantiles.

Entre los signos de alerta que pueden indicar consumo de sustancias en adolescentes están el bajo rendimiento escolar, la pérdida de objetos de valor en el hogar, los cambios en el aspecto personal y señales físicas, como un rostro con efectos similares a los del consumo de alcohol.

La prevención y el reporte oportuno de estos casos son esenciales para salvar vidas. Camagüey fortalece así su red de salud mental con profesionales comprometidos en enfrentar las adicciones y proteger el futuro de los adolescentes. (Texto y foto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)