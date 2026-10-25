Reúne Cuba a creadores de 12 países en Fiesta Iberoamericana

Holguín, 25 oct.- Con un llamado a preservar las tradiciones y ensalzar la diversidad cultural, comenzó este sábado aquí la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, cita que reúne a delegados de 12 países.

Dedicada a las culturas ancestrales y a la enseñanza artística, la cita se extenderá hasta el 30 de octubre, incluye en la Plaza de Iberoamérica, una gala central a cargo de las escuelas de la enseñanza artística de la provincia.

La misma estará precedida por el espacio infantil Palabras al Viento, el evento de tatuajes Inkspirarte en la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y un concierto en el Museo Provincial La Periquera.

El programa contempla el IV Encuentro de Artistas Papeleros en la Academia El Alba y el Centro Provincial de Artes Plásticas, con conferencias, talleres prácticos e intercambio de saberes.

En otro aparte, la Fiesta, incluye muestras fotográficas de creadores como Carlos Rafael y el estadounidense Bob Michaels, y la expoventa de grabados de referentes plásticos como Cosme Proenza, Pepe Vidal y Emilio Azze.

La Casa de Iberoamérica dio la bienvenida oficial a las delegaciones internacionales, entre las que destaca la agrupación folklórica mexicana «Así es lo nuestro», procedente de Playa del Carmen, Quintana Roo, que acerca la riqueza musical y dancística de Nayarit, Veracruz, la región Norte y Jalisco, junto al creador canadiense Yousef Haditalab.

Con más de 14 espacios físicos y 30 delegados de una docena de países —entre ellos Panamá, Chile, Colombia, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza—, la fiesta conserva tradiciones como la Fiesta Campesina en Velasco y el Coloquio Iberoamericano de Letras, y suma como novedad el Festival de Rock Metal HG.

El evento comprende además la apertura del Centro Cultural Ibérico en el Museo Provincial La Periquera, con espacios de poesía y flamenco, así como el Coloquio de las Letras «Plaza de Iberoamérica», en una edición que celebra los aniversarios 40 de la AHS y 50 del Ministerio de Cultura.

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana es una cita que confirma a Holguín como puente entre los pueblos iberoamericanos. (Tomado de Prensa Latina)