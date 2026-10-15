Filial Torrefactora Camagüey mantiene producciones pese a crisis energética (+ Fotos)

Camagüey, 15 oct.- En medio del tenso contexto energético de Cuba, la empresa Filial Torrefactora Camagüey mantiene sus producciones gracias al encadenamiento con actores económicos privados y al reajuste de su rutina.

Didiesky Ocaña Suárez, director de la entidad, explicó que, en sintonía con las transformaciones económicas y sociales, trabajan en varias líneas de producción, lo que les permite generar ingresos.

Entre las propuestas para incrementarlos, mencionó la autogestión, la creación de una tienda del café, el arrendamiento de locales y la elaboración de gofio, esta última con gran aceptación en la población.

Con 42 trabajadores, más de la mitad dedicados directamente a la producción, la empresa cuenta con personal capacitado y una fuerza laboral estable, además de equipamiento tecnológico con muchos años de explotación, pero en funcionamiento gracias a la labor de los aniristas.

El directivo reconoció el esfuerzo para garantizar la producción de café, su principal objeto social, y asegurar las cantidades previstas para los compromisos sociales, aun cuando estas son insuficientes y el proceso de contratación resulta muy complejo. (Texto y fotos: Gladys Daylin Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)