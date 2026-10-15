Alto Comisionado de ONU advierte sobre desafíos globales

Naciones Unidas, 15 oct.- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó hoy sobre las consecuencias de la continuidad de las guerras, la polarización, la crisis climática y el acelerado desarrollo tecnológico.

En más de 60 Estados hay conflictos en curso, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Además, el respeto por la Carta de la ONU, el derecho internacional y el humanitario está en retroceso, advirtió al intervenir ante la Tercera Comisión de la Asamblea General del organismo multilateral.

Asimismo, lamentó que numerosos palestinos continúen perdiendo la vida en Gaza, mientras avanza la anexión de Cisjordania por parte de Israel, contraviniendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia.

Türk resaltó la importancia de sacar a la luz los intereses económicos que alimentan la violencia y las guerras, y abogó por consolidar la paz mediante el trabajo desde las comunidades.

También estamos analizando, a partir de datos fácticos independientes, el uso de nuevos sistemas de armamento -en particular, drones y armas letales autónomas-. Esos dispositivos están creando un nuevo infierno para la población civil en todo el mundo, aseveró.

Por otra parte, expresó su preocupación por los riesgos sin precedentes que plantea la inteligencia artificial (IA). Es imperativo que los Estados y las empresas actúen con urgencia. Es necesario diseñar un sistema funcional de gobernanza de la IA antes de que sea demasiado tarde y obtener garantías sólidas de seguridad, afirmó.

Además, abogó por enfoques basados ​​en los derechos humanos para abordar ese problema y el relacionado con el cambio climáticos.

Cuestionamos los marcos financieros globales inequitativos. El estancamiento en la Agenda 2030 demuestra que el desarrollo sostenible está muy lejos y se está fallando a grandes sectores de la población mundial, añadió. (Tomado de Prensa Latina)