Más de 23 millones de votos anticipados en Estados Unidos

Washington, 25 oct.- Más de 23 millones de votos anticipados se aceptaron hasta este sábado para las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos el 3 de noviembre, notable diferencia con los 15 millones emitidos en un momento similar en 2022.

Según los expertos, esta votación sigue en aumento en varios estados clave del país dando esperanzas a los demócratas de que ello se traduzca en más participación electoral en los comicios que ocurrirán en apenas 10 días.

Un análisis del politólogo Michael Bitzer destacó que, en Carolina del Norte, se recibieron más de 1,2 millones de votos anticipados, lo que representa un incremento del 37 por ciento en relación con el mismo periodo previo a las intermedias de hace cuatro años.

Tal crecimiento —que abarca tanto los votos emitidos en persona como por correo— ha sido impulsado por un aumento del 47 por ciento entre los demócratas registrados y un incremento del 60 por ciento en la participación de los votantes no afiliados. Mientras, entre los republicanos, la votación anticipada subió un 2,6 por ciento.

También se observan tendencias similares en otros lugares, con una alta participación en particular en estados que históricamente se han inclinado hacia el Partido Republicano, pero que en este ciclo electoral presentan contiendas competitivas para el Senado.

Justo en Texas, donde está en juego un escaño de la Cámara Alta que supondría un vuelco político histórico si cayera en manos del demócrata James Talarico, las dos principales áreas metropolitanas, Dallas y Houston, mostraron un récord de votos en el primer día hábil, el lunes pasado.

Al menos el 30 por ciento de los electores de Texas son latinos y en este ciclo electoral los sondeos generales dan cuenta que ese segmento de votantes está movilizándose hacia el lado demócrata.

Por ejemplo, en Kansas, la votación anticipada aumentó aproximadamente un 69 por ciento; en Maine, un 41; y en Iowa, un 24, de acuerdo con un análisis del diario The New York Times basado en registros electorales estatales y datos de los votantes hasta el jueves.

Los estudios de opinión sostienen que la economía, que en su momento fue uno de los puntos fuertes en la campaña de Donald Trump por la presidencia en 2024, ahora es su principal vulnerabilidad.

Las promesas de bajar los precios en el primer día de su regreso a la Casa Blanca y una era dorada para los estadounidenses se han pulverizado: solo el 21 por ciento aprueba su gestión del costo de vida, de acuerdo con una reciente pesquisa del periódico The Washington Post.

El sitio digital Axios publicó hace poco que los republicanos necesitan que los partidarios leales a Trump acudan a votar; sin embargo, respaldar a un presidente impopular conlleva el riesgo de alejar a los votantes independientes, cuya participación es crucial para ganar contiendas electorales reñidas.

En los comicios de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 con que cuenta el Senado; además, serán las elecciones para gobernadores en 36 estados y tres territorios, así como otros cargos locales y estatales.

Aunque el nombre del presidente no estará en las boletas, lo votantes ajustarán cuentas. Los pronósticos señalan que los republicanos tendrían perdida la Cámara de Representantes y no descartan que ocurra los mismo con el Senado. (Tomado de Prensa Latina)