Retornan a Santa Cruz del Sur máximas autoridades provinciales de Camagüey

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- Al municipio costero de Santa Cruz del Sur retornaron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Camagüey al decretarse la fase de alerta ciclónica del huracán de categoría cuatro Melissa. Los altos dirigentes han insistido en la protección de la población, más que todo, y la salvaguarda de sus recursos y los estatales.

Walter Simón Noris y Jorge Enrique Sutil Sarabia, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Gobernador provincial, en igual orden fueron hasta la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa, entidad en la que intercambiaron con sus directivos sobre medidas de protección de embarcaciones, vigilancia de los bienes estatales y preservación de las producciones.

Hasta el Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez, se dirigieron Nereysi Gutiérrez Labrada y Erick de Gotor Barrio, Coordinador de Programas Sociales del Gobierno y Coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en territorio camagüeyano, respectivamente, los que se interesaron por la cantidad de camas disponibles, los alimentos con que se cuenta para los pacientes y medicamentos y el cumplimiento del plan de reducción de riesgos.

Luego los funcionarios agramontinos se trasladaron hasta el centro de protección a la población organizado en el preuniversitario Henry Reeve, institución educativa enclavada en áreas de la comunidad La Jagua, distante más de 20 kilómetros del emporio cabecera santacruceño, donde les fue informado de todo el nivel organizativo creado para recibir evacuados residentes en zonas proclives a inundación.