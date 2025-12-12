Educadora de círculo infantil santacruceño enseña a infantes desde juegos de roles

Santa Cruz del Sur, 12 dic.- Al grupo de infantes del quinto año de vida del círculo infantil Luis Aldana Palomino dela ciudad cabecera santacruceña la joven educadora Deslayani Marín Pérez los enseñanza través de los juegos de roles en los que adquieren hábitos y habilidades indispensables, estimulándolos a incentivar la responsabilidad y reforzar valores como el compañerismo y la ayuda mutua.

Durante ese tiempo, explicó la fémina, las niñas y niños se entretienen con lo que más le gusta hacer, ya sea jugar a ser barberos, peluqueras, maestros, enfermeras, chóferes o cualquier otra profesión u oficio. Además, a formar figuras con bloques plásticos de variados colores, entre otros pasatiempos.

En las actividades programadas, los que iniciarán en el mes de septiembre el preescolar correspondiente al período lectivo 2026-2027, enriquecen la lengua materna con el conocimiento de la flora y la fauna, asuntos del ámbito social, los colores, las figuras geométricas. Además, relacionan ciertos objetos con palabras y hacen actividades físicas para desarrollar las destrezas motoras.

Deslayani tiene mucho conocimiento en su tarea de educadora. Durante una década con formativa ternura ha atendido a príncipes enanos del primero al quinto año de vida del círculo infantil Luis Aldana Palomino de Santa Cruz del Sur, institución educativa en la que son recibidos con amor los de rostros risueños, a quienes José Martí llamó la esperanza del mundo. (Imágenes: Archivo RSC)