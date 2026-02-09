Resaltan quehacer de Servicio Estatal Forestal en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 8 feb.- En encuentro realizado este viernes se resaltó el quehacer del Servicio Estatal Forestal (SEF) en suela santacruceño, en el aniversario 30 de su creación. Jornada que coincidió con el onomástico 94 del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, donde se resaltó la fidelidad del Héroe de Yaguay a la Revolución cubana antes de ocurrir su desaparición física.

En las intervenciones los presentes resaltaron la recuperación de los manglares en el sitio de intervención Playa Bonita, donde desarrolla su labor el Proyecto Mi Costa, junto a los pobladores del entorno costero, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Silvícula y Recursos Hidráulicos para la protección del ecosistema marino.

Fue referido el control llevado a cabo por el SEF para evitar la tala indiscriminada de plantas exóticas invasoras en la línea de costa como el ipil ipil, la almendra y la rosquita, las que al eliminarse requieren ser sustituidas por otras oriundas de la demarcación. Además la cacería no autorizada de aves, lo que conlleva la aplicación de multas a los infractores.

En la cita por la conmemoración de las más de tres décadas de existencia del Servicio Estatal Forestal, se comentó del trabajo que se efectúa en el vivero de la UEB Silvícola, ubicado en la zona de La Cupertina para la plantación de posturas maderables y alimenticias, entre otros asuntos importantes para la protección de la flora y la fauna local.