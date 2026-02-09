Proteger al pueblo y la obra social revolucionaria tarea esencial en territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 8 feb.- Ahora que la situación electroenergética es más compleja, el déficit de combustible se agudiza y el tema económico en Cuba le aprieta la vida mucho más a la inmensa mayoría de las personas, proteger al pueblo y la obra social revolucionaria conquistada es tarea de grandes en este territorio del sur camagüeyano.

Cada día las ideas expresada por el siempre presente Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz adquieren mayor vigor. Sus palabras referidas a reflexionar para no dejarse vencer bajo ninguna circunstancia así lo demuestran: “Frente a cualquier dificultad objetiva los hombres deben crecerse, la vida presenta innumerables alternativas y acciones posibles frente a cada problema concreto. Lo que no debe aceptarse ninguna excusa para dejar de cumplir la tarea, ni permitir que las dificultades se conviertan en pretextos justificativos y conformismos.Esta es una batalla dura y decisiva”, fin de la cita.

Todo esto significa que en cada momento histórico de la Revolución cubana, como el actual, no caben los tonos plañideros. Mucho menos decir hasta aquí llegó todo y olvidar de golpe y porrazo la historia.

La búsqueda de alternativas objetivas en Santa Cruz del Sur por los máximos cuadros dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno, junto a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organismos y entidades, aúnan ideas y esfuerzos para servir mejor al pueblo en medio de esta gran batalla económica agudizada por la rabia fascista de Donald Trump y sus perros falderos.