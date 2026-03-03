Resalta Morales Ojeda visión de Fidel sobre la paz mundial

La Habana, 2 mar.- Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó en su perfil de Facebook la visión del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz acerca de la paz mundial como condición de justicia y supervivencia.

Morales Ojeda recordó que Fidel vinculó la paz con la erradicación de la explotación y la dominación, al pronunciar en 1960 su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó: “¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra!”.

El dirigente subrayó que para Fidel la paz no era un fin en sí mismo, sino la “condición primaria” que permitiría a la humanidad desplegar sus recursos y energías en función de una vida honorable y decorosa.

Morales Ojeda citó al líder histórico de la Revolución cubana al advertir que la lucha por la paz era, en esencia, “la lucha por la supervivencia de la humanidad”, en un contexto marcado por la amenaza nuclear y la carrera armamentista.

Señaló que Fidel insistió en que “si no hay desarrollo y un mínimo de justicia para los pueblos, tampoco habrá paz”, y que no podría existir paz genuina mientras prevalecieran el colonialismo, la injusticia y la dominación económica contra los pueblos del Sur.

El dirigente del Partido resaltó que Fidel rechazó cualquier forma de “paz de rodillas” impuesta por las potencias y defendió una paz con dignidad, basada en la cooperación y el respeto a la soberanía de las naciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)