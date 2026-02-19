Relaciones de Cuba y Rusia no dependen del poder político externo (+Cobertura Ampliada)

Moscú, 18 feb (Prensa Latina) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró hoy aquí que las relaciones de su país con Rusia “son soberanas y no dependen de coyuntura, ni poder político externo”.

En lo que constituyó su primer encuentro con autoridades del gigante euroasiático, a propósito de su visita de trabajo como enviado del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores dialogó con el primer vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia (cámara baja del Parlamento), Iván Melnikov.

“He venido a expresar profunda gratitud por el invariable y permanente apoyo de la Federación de Rusia a Cuba, especialmente en estos tiempos de dificultades”, destacó el también miembro del Buró Político del PCC.

Al respecto, Rodríguez sentenció que justo como se anticipó varias veces por los líderes de ambas naciones, el actual orden internacional que tenía que ser profundamente reformado, en la actualidad está siendo pisoteado.

El Gobierno de los Estados Unidos ignora y vulnera persistentemente el derecho internacional, la libertad de comercio y navegación, proclama derechos de usurpación y conquista de recursos naturales y constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, argumentó el titular de Relaciones Exteriores del país caribeño.

En ese contexto, destacó que estas violaciones emanadas en Washington hoy se reflejan en particular en el hemisferio, y de manera muy grave en América Latina y el Caribe.

“Pero Rusia y Cuba han cultivado una relación especial, estratégica, de fraternidad y coincidencia en los temas de la agenda internacional, complementariedad y apoyo mutuo”, acotó Rodríguez.

Asimismo, ratificó la extraordinaria prioridad que la República de Cuba concede a sus vínculos especiales y estratégicos con la Federación de Rusia.

El canciller cubano enfatizó al legislativo ruso que “el rumbo, y el destino que soberanamente ha escogido nuestro pueblo, resulta invariable”.

En esa línea, argumentó que pese a las circunstancias difíciles por las que atraviesa La Habana como consecuencia del cerco económico y energético que se acentúa desde Washington, “mantenemos el rumbo de las transformaciones de nuestra economía y de nuestra sociedad”.

Por su parte, el líder parlamentario ruso exaltó que la Duma cada año aprueba una declaración como denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero que por casi siete décadas ha impuesto Estados Unidos a Cuba, así como, la denuncia para que los eliminen de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo.

En el contexto actual que vive su país de sanciones con las que pretenden establecer un cambio de Gobierno, tengan por seguro que, desde Moscú, mantendremos nuestro apoyo irrestricto, comentó Melnikov.

“Para nosotros Cuba es un socio estratégicamente importante en la región de América Latina, pues defendemos posiciones y principios afines en la arena Internacional”, asintió el también vicepresidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia.

Tras el diálogo con el diputado de la nación eslava el canciller cubano tiene pautados encuentros con otras autoridades políticas y gubernamentales rusas, incluido su homólogo Serguéi Lavrov.

En la tarde de este miércoles Rodríguez será recibido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien dialogará sobre el desarrollo de los nexos bilaterales, la actual crisis energética que vive Cuba ante la imposición del bloque petrolero de Estados Unidos, así como otros temas de del ámbito internacional.

El jefe de la diplomacia cubana llegó a Moscú en la tarde del martes y extenderá su agenda hasta el jueves, junto con la delegación que lo acompaña integrada por el viceprimer ministro y ministro de la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, general de Cuerpo de Ejército, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.(Tomado de Prensa Latina)