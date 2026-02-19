Festival de la Salsa de Cuba promete deleite para bailadores

Blanco aseguró que pese a la difícil situación que atraviesa Cuba con el suministro de combustible, derivada de la entronización del bloque impuesto por Estados Unidos, se logró con mucho esfuerzo mantener la cita en la fecha que se previó desde un inicio.

“El evento cuenta con un público fiel, incluso aquel que nos visita desde diferentes lugares del mundo y con los bailadores cubanos amantes de la música popular bailable: timba, son, salsa, guaracha”, destacó.

La dirección artística, añadió, correrá a cargo de la popular actriz y presentadora Edith Massola, y se espera la presencia de reconocidos DJs de varias partes del mundo y de los profesores de baile Maykel Fonts y Jennyselt Galata.

Las presentaciones correrán a cargo de las más relevantes agrupaciones del panorama musical de la salsa en Cuba tales como Los Van Van, Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Havana de Primera, Haila, Iván, el hijo de Teresa, Juan Guillermo, Adalberto Álvarez y su Son, Maykel Blanco y su Salsa Mayor y Alain Pérez.

Estará igualmente presente Elito Revé y su Charangón, orquesta que este año celebra sus siete décadas de fundada.

El Festival de la Salsa fue creado en 2016 y desde entonces se ha posicionado como uno de los eventos más relevantes de la isla en lo referido a música popular bailable.

Además de los intérpretes de ese género, se dan en él cita profesores de academias de danza, bailadores y cuanta expresión artística esté asociada con los ritmos de la timba, la rumba, el son, el changüí y otros de gran preferencia. (Tomado de Prensa Latina)