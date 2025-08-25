Reiteró presidente de Cuba apoyo a Venezuela y a Maduro

La Habana, Cuba. – El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy el apoyo de nuestro país a la Revolución Bolivariana y Chavista de Venezuela, liderada por el presidente Nicolás Maduro, quienes enfrentan amenazas del gobierno de Estados Unidos.

A través de la red social X, el también presidente cubano expresó: Toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el Presidente Nicolás Maduro.

Díaz-Canel apuntó que la fortaleza de la Unión Cívico-Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país.

En las últimas horas se conoció que Venezuela alistó a miles de ciudadanos en milicias bolivarianas para la preservación de la paz y defensa de su territorio, ante el anunciado despliegue de fuerzas y medios del ejército estadounidense cerca de sus costas. (Tomado de Radio Reloj)