Regresan primeros participantes de Asunción 2025

La Habana.- LOS PRIMEROS cubanos que concluyeron su actuación en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 aseguraron sentirse felices por regresar a la patria en el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En este primer regreso se incluyeron exponentes del tiro deportivo, tiro con arco y esgrima, quienes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional José Martí por Emilia Rebeca Hernández Mezonet, directora de formación y superación del Inder y Rodolfo Pérez Céspedes, subdirector general de la Esfaar Cerro Pelado.

Pérez Céspedes en las palabras de bienvenidas expresó, «han llegado en una fecha muy importante para los cubanos cuando se conmemora el nacimiento de nuestro Atleta Mayor Fidel Castro, al que en horas de la mañana le rendimos un merecido tributo en en todo el sistema deportivo en el país».

También resaltó la actuación de los tiradores que lograron un cuarto, un quinto y sexto lugar, conquistados por Melany Abreus, Adianet Samela López y Miguel Alejandro Hernández, por ese orden.

Los tres manifestaron que disfrutaron cada competencia, en las que algunos superaron sus marcas, por tal motivo valoraron de buenos los resultados por ser su primera experiencias en un certamen de ese nivel.

El entrenador en la modalidad skeet, Daniel Hernández, destacó, «fue un evento muy difícil porque la temperatura para nosotros que tiramos al aire libre estuvo de cuatro a cinco grados, pero los muchachos supieron esforzarse y crecerse para obtener esos resultados».

Igual de felices con lo logrado en la cita juvenil se mostraron los medallistas de bronce en el evento de equipos mixtos del arco recurvo Elaimis García y Abrham Pérez, incluidos en el grupo llegado a casa. (Tomado de Jit)