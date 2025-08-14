Cuba por tecnologías energéticas más eficientes

La Habana, 14 ago.- Un proyecto nacional de ciencia e innovación tecnológica se implementa en Cuba centrado en la evaluación energética de tecnologías de refrigeración y aire acondicionado que emplean refrigerantes naturales o de bajo impacto ambiental.

Participan en la iniciativa el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGIA), junto al Instituto de Refrigeración y Climatización, la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y la Oficina para el Control del Uso Racional de la Energía.

El jefe del proyecto Reynaldo Alemán, explicó que este no solo responde a una necesidad técnica sino también a un compromiso ambiental, al evaluar tecnologías para tomar decisiones más informadas en futuras inversiones.

Los impactos esperados incluyen el desarrollo de indicadores para un mayor control de la importación de tecnologías eficientes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)