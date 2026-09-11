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Capacitan a directivos sobre transformaciones económicas en Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 11 sep.- Realizado seminario para actualizar la implementación de las transformaciones asociadas a la estimulación agrícola, la gestión del Comercio Interior y la autonomía municipal en Cuba.

Un seminario para actualizar la implementación de las transformaciones asociadas a la estimulación agrícola, la gestión del Comercio Interior y la autonomía municipal en Cuba, recibieron directivos de organismos de la administración central del Estado, Gobiernos territoriales y grupos empresariales.

El encuentro estuvo dirigido por el primer ministro de Cuba, Manuel Marrro Cruz, acompañado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, todos miembros del Buró Político. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

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