Proyecto infantil cubano La Manigua alista gran inauguración

La iniciativa honra la creatividad y el legado del reconocido dibujante y realizador cubano Juan Padrón.

Silvia Padrón Durán, hija del célebre creador de Elpidio Valdés e impulsora del proyecto, reveló en exclusiva a Prensa Latina que la idea de La Manigua surgió inicialmente de ella, pero su padre se entusiasmó de inmediato y se unió a la concepción del espacio.

Durante tres años estuvimos juntos trabajando por ella, recordó Padrón Durán.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), el cual facilitó el local ubicado en Calle 35 entre las calles Paseo y 2, una antigua gasolinera y dos naves industriales, el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) para la rehabilitación del inmueble y el financiamiento internacional de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

La inauguración estará marcada por la exposición ¿Quién llamaba a Elpidio Valdés?, una muestra organizada como parte del proyecto de creación del Fondo Documental Juan Padrón, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Cuba.

Esta exhibición no solo documentará la historia del animado del coronel mambí, sino que reúne obras de más de 60 artistas plásticos y diseñadores que rinden homenaje al icónico personaje.

La Manigua abrirá todos los sábados y ofrecerá talleres de dibujo y animación, proyecciones de cortos y películas, con énfasis en la obra de Juan Padrón y lo mejor del cine internacional, conciertos, actividades teatrales y salas de exposición interactivas que fomentan la participación directa de niñas, niños y familias.

Desde 2021, el proyecto ha desarrollado talleres de teatro, fotografía, música y animación en la comunidad del barrio La Timba, consolidando una experiencia previa que ahora se extiende a este nuevo centro.

Ya somos muchos manigüeros y manigüeras, pero necesitamos ser muchos y muchas más para continuar dándole forma al proyecto, convocó Silvia Padrón, quien invitó a compartir experiencias en redes sociales.

Queremos que se diviertan y se la pasen muy bien, concluyó a esta agencia la también creadora. (Tomado de Prensa Latina)