La cultura cubana se expande en comunidades de todo el país

La Habana, 9 feb.- Instituciones culturales de Cuba redoblan esfuerzos hoy para llevar arte y alegría a pueblos y comunidades, en un movimiento que confirma la vitalidad de la creación nacional incluso en tiempos complejos.

La occidental provincia de Artemisa desarrolla talleres en el municipio Mariel, impartidos por el joven instructor Omar Nemecio Lafferte, mientras la capital cubana acoge actividades en espacios emblemáticos como el parque John Lennon, la Finca de los Monos con la compañía infantil La Colmenita, y en otras instalaciones comunitarias, destacó el Ministerio de Cultura.

En la región central del país, la Casa de Cultura de Amancio Rodríguez, ubicada en la provincia Las Tunas, impulsa el programa Sábado con mi Gente, al tiempo que en la comunidad Lora, del tunero municipio Jesús Menéndez, se celebra la Jornada Cucalambeana Zonal, dedicada a las tradiciones campesinas.

Los estudiantes de la formación de instructores de arte en la oriental provincia Guantánamo, Miguel Ángel y Delia Esther Duvergel, junto a promotores culturales, protagonizan talleres para aprender a tocar y bailar changüí, género musical tradicional de la región, amplía la fuente.

Estos proyectos, diversos en alcance y formato, confirman que los creadores cubanos continúan sembrando cultura allí donde más se necesita, fortaleciendo la identidad nacional y el vínculo entre arte y comunidad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)