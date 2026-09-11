Proceso docente educativo santacruceño garantizado con todos los elementos instructivos

Santa Cruz del Sur, 10 sep.- Contra todas las adversidades entre las que se encuentran aquellos que no confían aún en la grandeza humana de la Revolución Cubana, la Educación continúa como importante prioridad, haciéndole honor a los ideales de José Martí y Fidel Castro Ruz, en el año de su Centenario.

Elizabet Torres Bárzaga, directora de la enseñanza media básica y media superior, explicó que se aplicarán todas las alternativas posibles también en las instituciones educativas para que los estudiantes continúen activos y preparándose integralmente desde el proceso docente educativo.

La base material de estudio en esos centros está garantizada, contándose con la bibliografía del Tercer Perfeccionamiento Educacional, en los que están involucrados los educandos de noveno y duodécimo grados, incluidos los matriculados en el segundo y tercer año de la enseñanza técnica y profesional (ETP).

Destacó la funcionaria que los planteles de los niveles de enseñanza media básica y media superior en Santa Cruz del Sur, tienen la cobertura docente completa, mediante contratos y se aplica la Resolución número 10 del sector por incremento de la carga docente o de la relación educador- estudiante, recibiendo los primeros beneficios salariales por ese concepto.

En este municipio, expuso Torres Bárzaga, se encuentran prestando servicios en las aulas estudiantes universitarios, los que cumplen la tarea Educando por Amor. Aseguró la funcionaria que todos los centros internos en la etapa lectiva 2026-2027 cuentan con los alimentos requeridos.