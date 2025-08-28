Prioridad estomatológica para sectores vulnerables

Sancti Spíritus, Cuba.- Los servicios estomatológicos en la provincia de Sancti Spíritus se mantienen hoy en la totalidad de las clínicas existentes, a pesar de limitaciones de recursos importados que han obligado a reajustar prestaciones como las de prótesis y ortodoncia, ante lo cual se concede prioridad a personas vulnerables.

De acuerdo con Rosa María Valle Rodríguez, jefa de la sección de Estomatología en el territorio, la cobertura se garantiza gracias a la reorganización de turnos y el aprovechamiento de insumos nacionales, lo que permite sostener atenciones urgentes.

Según Valle Rodríguez, se priorizan, además, los servicios estomatológicos en el Plan Turquino y zonas de difícil acceso de los municipios de Yaguajay y Fomento.

La red estomatológica de Sancti Spíritus se compone de siete clínicas y prestaciones en 14 policlínicos en los que se incluyen servicios de cirugía dental. (Tomado de Radio Reloj)