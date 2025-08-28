Cuba venció a Países Bajos en Pro Tour de Voleibol de Playa

La Habana.- LOS CUBANOS Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo derrotaron 2-0 a los neerlandeses Rubén Penninga y Matthew Immers en la fase Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa, que comenzó este martes en Hamburgo, Alemania.

Con parciales de 24-22 y 21-14, los antillanos debutaron triunfantes en el grupo E de esta lid correspondiente al más importante torneo anual de la federación internacional (FIVB) y en el que este año lograron oro en la parada de similar nivel en Quintana Roo, México.

También en la temporada ocuparon quintos lugares en el Challenger de Yucatán y el Élite 16 de Saquarema, así como noveno en el de Gstadd, Suiza.

Tras seis etapas en la Liga de Rusia 2025 se reinsertaron al circuito mundial, en el que este miércoles en su debut fueron superiores a Penninga e Immers por la mínima en ataque (22-21) y con mayor ventaja en bloqueo (9-4). Cometieron menos errores (7-13) que sus rivales, quienes exhibieron mejor servicio (1-4).

Este jueves tendrán de oponentes a los campeones mundiales checos Ondrez Perusic y David Schwiner, a quienes ya han enfrentado en cuatro ocasiones con récord a favor de los nuestros de tres a uno.

Perusic y Schuwiner también ganaron en la apertura al disponer de los alemanes Jonas Sagstetter y Benedikt Sagstetter por 21-17 y 21-18.

El dueto vencedor entre caribeños y europeos asegura no solo el primer escaño de la llave, sino que en caso de perder en la ronda siguiente de los 12 adelanta de todas formas a cuartos de final por el sistema de competencia.

Los alumnos de Francisco Álvarez Cutiño se preparan con vistas a su participación en el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, en noviembre próximo. (Tomado de Jit)