Domingo productivo en territorio santacruceño en la siembra de caña

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- Con apoyo de movilizados de diferentes sectores fue sembrada este domingo una hectárea de caña en tierras de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) 21 de Octubre, perteneciente a la Empresa Cañera Cándido González de Santa Cruz del Sur, única de su tipo en Cuba.

Desde horas tempranas el grupo de hombres entró al área a cultivar humedecida por la reciente lluvia. Al frente de la tarea se encontraba Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). Sin perder tiempo se comenzó a tirar los trozos de gramínea punta con punta sobre los surcos en busca de una eficaz germinación.

Yasmani Feria Gaspar, el presidente de la UBPC informó que el plan del año totaliza las 80 hectáreas y hay plantadas 62. El comportamiento de lo logrado está a un 77 por ciento, indicó. El tipo de semilla empleada es la variedad Cuba 90 469, encontrándose en óptimas condiciones.

Resaltó el apoyo recibido en varios momentos de brigadas de obreros de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Los Pinos, enclavada en tierras del Consejo Popular de Haití de esta demarcación, para avanzar en la plantación de la que garantizará el azúcar a la canasta básica de la población.

En la UBPC 21 de Octubre se busca respaldar el alimento de sus trabajadores con la siembra de una caballería de arroz y ocho hectáreas de plátano. Pero está como propósito elemental diversificarse en otros cultivos como lo hacen otras Unidades productoras de la Empresa Cañera Cándido González.