Primer éxito de Cuba en justa femenina de beisbol

La Habana.- LA ESCUADRA cubana se impuso 7×2 a la de Argentina y consiguió su primera victoria en el Campeonato Panamericano Femenino de Beisbol con sede en La Guaira, Venezuela.

En el bello Estadio Jorge Luis Carneiro las alumnas del profesor Jorge Luis Pimienta definieron el compromiso con decisivo racimo de cuatro anotaciones en el sexto episodio, incluido triple de la capitana e inicialista Libia Duarte, que encontró a dos corredoras en circulación.

Sobre la lomita por Cuba abrió el partido Adriana Carrazana, que trabajó 2.1 entradas y admitió par de carreras.

Pero a Pimienta no le tembló la mano y llamó al rescate a Alien García, quien completó el choque sin permitir anotaciones y se acreditó el éxito.

Las cubanas tienen balance de 1-1, pues en su debut fueron noqueadas 11×1 por el anfitrión y favorito cuadro de Venezuela.

Este martes enfrentarán a Nicaragua y el miércoles cerrarán la fase clasificatoria ante México.

El certamen enrola a cinco equipos y concederá tres boletos para la Copa Mundial 2026. (Tomado de Jit)