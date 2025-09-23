Una aspirina diaria reduce a la mitad el riesgo de recurrencia del cáncer de colon

La aspirina puede reducir en más de la mitad el riesgo de que el cáncer de colon regrese tras el tratamiento inicial, encontró un nuevo ensayo clínico.

La aspirina diaria redujo en un 55 por ciento el riesgo de recurrencia del cáncer en pacientes cuyo cáncer colorrectal es impulsado por una mutación genética, informaron los investigadores el 17 de septiembre en el New England Journal of Medicine.

«La aspirina es un fármaco que está fácilmente disponible en todo el mundo y es extremadamente barato en comparación con muchos medicamentos modernos contra el cáncer, lo cual es muy positivo», señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Anna Martling, profesora de medicina molecular y cirugía del Instituto Karolinska, en Suecia.

El estudio se centró en personas cuyo cáncer de colon fue impulsado por una mutación del gen PIK3, que ayuda a regular el crecimiento y la división celular en el cuerpo humano.

Cada año, se diagnostican alrededor de 107,320 nuevos casos de cáncer de colon y 46,950 casos de cáncer rectal en los Estados Unidos, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Entre un 30 y un 40 por ciento de los pacientes con cáncer de colon ven cómo el cáncer regresa y se propaga a otras partes del cuerpo tras el tratamiento, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron al azar a 626 pacientes con cáncer de colon a tomar una dosis diaria de 160 mg de aspirina o una pastilla de placebo durante tres años. Los pacientes procedían de 33 hospitales de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

Todos los pacientes tenían una mutación PIK3 y todos se habían sometido a una cirugía para extirpar el cáncer antes de comenzar con la aspirina.

«La aspirina se está probando aquí en un contexto completamente nuevo como tratamiento de medicina de precisión», dijo Martling. «Este es un claro ejemplo de cómo podemos usar la información genética para personalizar el tratamiento y al mismo tiempo ahorrar recursos y sufrimiento».

Los investigadores no están seguros exactamente de por qué la aspirina reduce el riesgo de recurrencia del cáncer. Dijeron que es probable que se deba a la capacidad del medicamento para reducir la inflamación, diluir la sangre y someter el crecimiento de las células tumorales.

Todos combinados, estos efectos crean un ambiente menos favorable para el cáncer, dijeron los investigadores.

«Aunque todavía no comprendemos completamente todos los vínculos moleculares, los hallazgos respaldan firmemente la justificación biológica y sugieren que el tratamiento puede ser particularmente efectivo en subgrupos de pacientes genéticamente definidos», dijo Martling. (Tomado de Infomed)