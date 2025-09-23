Visita presidente de la ANAP centros productivos en II Frente

Santiago de Cuba, 23 sep.- Como parte de las actividades por el aniversario 67 del Primer Congreso Campesino en Armas, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Félix Duartes Ortega, visitó la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Alcibíades Blanco, en el municipio Segundo Frente, en Santiago de Cuba.

El dirigente intercambió este domingo con productores sobre los avances en la campaña agrícola, el fortalecimiento de la economía cooperativa y el papel del campesinado en la soberanía alimentaria del país.

En el encuentro se reconoció el esfuerzo de los trabajadores del campo y se ratificó el compromiso de la ANAP con el desarrollo rural.

Duartes Ortega instó a trabajar con mayor énfasis en la formación de jóvenes, y a proyectar acciones que tributen al saludo por el aniversario 70 del Congreso, con metas concretas y participación activa de las bases campesinas.

El presidente de la ANAP, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), destacó el papel que debe desempeñar la estructura productiva en función del bienestar y desarrollo de la comunidad, desde lo económico, lo social y lo cultural.

Durante la jornada, se inauguró un nuevo círculo social, espacio destinado al recreo, la socialización y el bienestar de los cooperativistas y sus familias. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)