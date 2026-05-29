Prevención antivectorial: una medida permanente en la población de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 28 may.- Las medidas de prevención se cumplen a diario en los hogares, centros de trabajo y estudios, lo que permite la reducción al máximo de casos febriles en Santa Cruz del Sur, donde el mosquito Aedes Aegypti no tiene oportunidad de encontrar reservorios para reproducirse.

Ante los problemas que causan a la salud humana el dengue y el chikungunya, toda acción para proteger la vida de los seres queridos, vecinos y compañeros de labor tendrá en todo momento el agradecimiento de la sociedad. De ahí la importancia de la contribución colectiva.

En el diario quehacer están muy activos los miembros de la Brigada Activectorial, perteneciente al Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, colectivo que dirige Ernesto Montenegro Turín, apoyado por operarios y jóvenes reclutas del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que cumplen el Servicio Militar en estos predios.

Desde el 18 del actual mes se comenzó a abatizar depósitos con agua o sin contener el vital recurso hídrico en manzanas de riesgo del emporio cabecera santacruceño, totalizándose hasta la fecha 39. La tarea dio inició desde las afueras del poblado y se extenderá hasta la comunidad de La Playa.