Presidente de Cuba recibe a alto funcionario partidista de China

La Habana, 11 ago.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con el miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe de su Departamento Internacional, Liu Haixing, en el capitalino Palacio de las Convenciones.

Momentos antes de que iniciara el I Coloquio Internacional “Fidel: Legado y Futuro”, el mandatario explicó al visitante las consecuencias del cerco energético impuesto por Estados Unidos, el cual ha deteriorado los principales programas sociales de la isla.

Enfatizó que se trata de “un programa genocida y criminal, que ha sido calculado milimétricamente por parte del gobierno de Estados Unidos, y que está acompañado por una construcción narrativa por parte del Departamento de Estado, fabricando pretextos para justificar la agresión”.

Agregó que la presencia de la delegación china cuando Cuba conmemora “el centenario del Comandante en Jefe, tiene una alta significación: es expresión de los lazos históricos de hermandad y amistad que unen también a nuestras organizaciones partidistas, y de las relaciones que tenemos a nivel de gobierno, Estado y pueblo entre Cuba y China”.

El jefe de Estado trasladó un fraternal saludo al secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la República, Xi Jinping. Asimismo, agradeció el mensaje que su homólogo asiático hiciera con motivo del centenario de Fidel Castro.

Díaz-Canel agradeció al Gobierno y al Partido Comunista de China por el apoyo al programa de transición energética en el país, informó la Presidencia de Cuba en su página web.

Por su parte, Liu Haixing manifestó su agradecimiento a Díaz-Canel por recibirlo en medio de su apretada agenda y trasmitió al mandatario y al líder de la Revolución Raúl Castro el sincero saludo y los buenos deseos de Xi Jinping. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)