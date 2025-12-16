Presidenta de Honduras alerta de intentona golpista
La mandataria aludió al reciente perdón otorgado por Trump a Hernández, antiguo líder del derechista Partido Nacional (PN), sentenciado en 2024 por una corte estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico.
Ese indulto forma parte del plan injerencista del mandatario norteamericano en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras, en la que además apoyó abiertamente al candidato presidencial del PN, Nasry Asfura.
Además, Castro denunció que “está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático, a través de un golpe” contra su administración, que debe concluir su mandato de cuatro años el próximo 27 de enero.
“Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, subrayó la primera mujer presidenta en la historia de esta nación centroamericana.
En esa línea, convocó al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe, enfatizó.