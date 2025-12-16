Destacan campaña global de liberación de líder palestino

Citada por el diario Al Quds, Fadwa Barghouti denunció las difíciles condiciones de detención, que las autoridades penitenciarias israelíes endurecieron tras el estallido del nuevo ciclo de violencia, en octubre de 2023.

A pesar de todo el dolor y sufrimiento, “su voluntad es fuerte y su moral alta”, aseguró la letrada, quien agradeció “la creciente campaña internacional” en reclamo de su excarcelación.

Barghouti sigue siendo el mismo a pesar de todo, no se ha debilitado en su celda, sus hombros no se han encogido y no apagarán la voz de la libertad en su alma, subrayó.

Este mes, más de 200 celebridades, entre ellas los actores Benedict Cumberbatch y Javier Bardem, la escritora francesa y premio Nobel Annie Ernaux, y el cantante Sting, pidieron en una carta abierta la liberación de Barghouti, de 66 años.

Conocido por sus seguidores como el “Mandela palestino”, el antiguo dirigente del gubernamental movimiento Fatah es muy popular en las calles de la Franja de Gaza y Cisjordania.

En octubre último, los Elders, una organización no gubernamental de destacados líderes globales fundada por Nelson Mandela, también reclamaron su liberación.

El 15 de abril, el dirigente palestino cumplió 23 años encarcelado en prisiones israelíes.

En reiteradas ocasiones, diversas ONG vinculadas al movimiento de prisioneros palestinos denunciaron que en los últimos dos años fue objeto de “actos sin precedentes de abusos, aislamiento, torturas y ataques”.

En 2002, tras una larga persecución e intentos de asesinato durante la Segunda Intifada (levantamiento, en árabe), las fuerzas de seguridad israelíes lo arrestaron en el barrio de Al-Irsal, en esta ciudad, y dos años después fue condenado a cinco cadenas perpetuas y cuarenta años de prisión.

Israel acusó entonces a Barghouti de fundar y dirigir a las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, una de las fuerzas que más ataques ejecutó contra el vecino país durante esos años de enfrentamientos violentos.

Según diversas encuestas, pese a sus más de dos décadas en prisión, es considerado el político más popular en los territorios ocupados y aún ejerce gran influencia en Fatah, el partido fundado por Yasser Arafat.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) durante los recientes intercambios de prisiones con Israel intentó varias veces incluir su nombre en la lista de excarcelados, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu se negó de plano. (Tomado de Prensa Latina)