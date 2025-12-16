martes, diciembre 16, 2025
Díaz-Canel asegura que Estados Unidos nunca podrá doblegar la unidad (+Video)

La Habana, Cuba. – El presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró este domingo que las apetencias imperialistas no podrán acabar jamás la unidad de los pueblos, ni doblegar con sus amenazas y agresiones la voluntad de lucha y fe en la victoria.

En su intervención en la XXV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el mandatario cubano destacó que el estar reunidos, 21 años después de su creación, es una demostración de fidelidad a sus principios fundacionales.

El mandatario cubano aseguró que el bloque de integración continuará siendo un espacio esencial de solidaridad, dignidad y resistencia frente a las campañas desestabilizadoras, de presión y las más diversas formas de agresión.

Subrayó que seguiremos luchando por un objetivo común, que es la unidad, la paz y soberanía de los pueblos, y siempre fieles a las ideas de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez.

América Latina no es patio trasero de nadie

Durante su intervención en la recién finalizada cumbre del ALBA TCP, Díaz-Canel denunció las pretensiones imperiales de Estados Unidos sobre Venezuela.

Refirió que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incorpora un enfoque aún más agresivo y ofensivo a esa vetusta, pero muy peligrosa doctrina Monroe, de América para los americanos.

En su alocución, el dignatario reiteró la denuncia de su Gobierno al asalto e incautación de un barco petrolero por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo cual demostró, de manera irrefutable, las verdaderas intenciones de ese despliegue.

Díaz-Canel denunció, además, que desde el 2019, el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hace más de SEIS décadas, alcanzó niveles extremos cada vez más cruel e inhumano, con la inclusión de la Isla en espuria lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo. (Tomado de Radio Reloj)

