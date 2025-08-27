Artistas cubanos participan en evento en Barbados Carifesta 2025

La Habana, 26 ago.- La viceministra de Cultura de Cuba, Lizette Martínez, sostuvo un encuentro con la senadora barbadense Shantal Munro-Knight en el cual le agradeció la invitación a un grupo de artistas cubanos al festival Carifesta que se celebra en Barbados.

Munro-Knight, ministra, además, del Gabinete de la primera ministra a cargo de los Recursos para el Desarrollo Sostenible y la Cultura de Barbados, se reunió con la alta funcionaria cubana para dialogar acerca de varias iniciativas entre ambos países en materia de cooperación cultural, informó el Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult).

Del 22 al 31 de agosto bajo el tema “Raíces caribeñas, excelencia global” se desarrolla el tradicional certamen y en la reunión de trabajo de ambas dirigentes se analizaron temas a intercambiar, como la enseñanza artística en diferentes manifestaciones, y otros puntos en común para las dos naciones.

La viceministra cubana de cultura reconoció la calidad del programa y organización del evento barbadense y se refirió a que en esta ocasión la delegación de Cuba está integrada por músicos, bailarines de danza folclórica y contemporánea, artistas de la plástica y diseñadores cubanos.

En el Gordon Square Freedom Park tuvo lugar el Simposio: “¡Hablando de Cuba y Fidel! El enigma de Cuba como referente de la civilización caribeña”, iniciativa del embajador de Barbados ante la Comunidad del Caribe (Caricom), David Comissiong.

Durante ese encuentro se reunieron la poetisa Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón; la cineasta Gloria Rolando; el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández; la especialista de la Casa de las Américas Amanda Sánchez y la viceministra, quienes resaltaron la figura de Fidel Castro y su legado en el área del Caribe.

La cita también incluyó algunos foros teóricos como el panel “Desbloqueando las pantallas caribeñas con el cine», mientras el público barbadense recibió a las agrupaciones cubanas Rumba All Star y Sur Caribe.

La Embajada de Cuba en Barbados se unió a la celebración del Carifesta con la exposición “Fidel en el Caribe, imágenes de una presencia revolucionaria”, en la que participaron junto a la delegación cubana importantes personalidades del arte y la política de Barbados.

Munro-Knight ratificó su compromiso de trabajar en conjunto para establecer colaboración en las especialidades de danza, teatro y en otras modalidades sugeridas por la viceministra cubana, como la música y las industrias culturales.

La parte cubana, extendió una invitación a la ministra barbadense para visitar la isla y también sugirió la participación de una delegación cultural de Barbados al Festival del Caribe, evento que se realiza en el mes de julio en Santiago de Cuba para promover y celebrar la cultura popular tradicional del Caribe a través de expresiones artísticas y académicas.

Los músicos y bailarines cubanos ofrecerán varios talleres que enriquecerán la programación del festival Carifesta, según anunció el propio Mincult en el contexto de la visita de la delegación cubana al certamen de esa isla caribeña. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)