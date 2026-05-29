CARICOM expresa preocupación por la situación en Cuba

Caricom, 29 may.- El Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias de CARICOM (COFCOR) expresó profunda preocupación por la intensificación de las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba.

CARICOM advierte que el bloqueo, sostenido por más de seis décadas, afecta la vida y los medios de subsistencia del pueblo cubano, y también a ciudadanos caribeños que estudian y viven en Cuba.

El COFCOR afirma el derecho soberano de Cuba a importar y recibir combustible, y condena la obstrucción del suministro energético que ha precipitado una grave crisis humanitaria.