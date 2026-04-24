Presenta Iberostar novedades para FITCuba 2026

La Habana, 24 abr.- Iberostar Cuba Hotels & Resorts presenta hoy sus principales novedades en vistas a FITCuba 2026, evento comercial del turismo nacional e internacional que se celebrará en formato virtual, con énfasis en el destino Varadero.

La compañía informó a través del departamento de Comunicación y Marketing que desde el 1ro de enero asumió el arrendamiento del hotel Iberostar Origin Laguna Azul, en la playa de Varadero, con un plan de renovación que incluye la remodelación de 250 habitaciones, la reforma de la piscina de la Zona Relax y la instalación de cuatro ascensores.

En el Iberostar Selection Varadero se inauguró la zona VIP Star Prestige, con servicios personalizados como check-in exclusivo, minibar con reposición diaria y descuentos en tratamientos de spa, además de espacios reservados para espectáculos.

En La Habana la cadena mantiene abiertos tres hoteles con ofertas de hasta 40% de descuento: Iberostar Grand Packard, Iberostar Marqués de la Torre y el Iberostar Selection Parque Central, este último con su área ejecutiva Capitol Level, que celebró su primer aniversario.

Iberostar reafirmó la sostenibilidad como pilar estratégico mediante su Agenda 2030, centrada en la reducción de la huella ambiental, la protección de los océanos y la integración de la economía circular, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

La Academia Iberostar Cuba consolidó su papel como espacio de formación para agentes de viajes, con más de 80 graduados en su primera edición y la preparación de nuevas convocatorias en español e inglés.

También, la campaña Back to Cuba fue presentada como invitación a redescubrir la autenticidad de la isla, pese al contexto de limitaciones energéticas, y se complementó con la propuesta Este verano es puro juego, que combina experiencias en La Habana y Varadero. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)