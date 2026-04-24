Efectúan acto de reafirmación revolucionaria en Sector Militar de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 24 abr.- En conmemoración a los aniversarios 65 de la victoria en Playa Girón y creación del Ejército Oriental, se efectuó este jueves acto de reafirmación revolucionaria en el Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Santa Cruz del Sur.

La patriótica cita estuvo presidida por Yunia Calderón Marrero y Ernesto Navaja Ramos, primera secretaria en funciones del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la Asociación de Combatientes (ACRC) respectivamente en el municipio.

Antes de iniciar los oficiales, soldados y trabajadores civiles a estampar las rúbricas de apoyo al sistema socialista cubano y sus conquistas, el joven Gustavo Sánchez Díaz, responsable de área de atención, declamó la poesía Contra la Revolución ni un paso.

Yamilet Fuentes Cutiño, funcionaria del Comité Militar, en las palabras centrales del encuentro, expresó:”Como en Girón la decisión de cada revolucionario de defender a Cuba ante las amenazas del corrupto y criminal Gobierno de los Estados Unidos dirigido por Donald Trump, está presente”.

En la presidencia se encontraban además los Tenientes Coroneles Uliser Ramos González y Yoxander Peraza Mejías, máximos jefes del Sector y Comité Militar de las FAR, en igual orden, en Santa Cruz del Sur.