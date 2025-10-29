Cuba espera respaldo rotundo y abrumador en ONU contra bloqueo EEUU (+Foto)

En vísperas de la votación del proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, Rodríguez denunció las gestiones de Washington para disuadir a otras naciones de respaldar la iniciativa cubana.

La viceministra de Relaciones Exteriores aseguró que “estamos totalmente convencidos de que la comunidad internacional volverá a exigir justicia, verdad, respeto al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de la ONU”.

De igual manera calificó como “desafortunada, grosera e inadmisible” la intervención del representante estadounidense durante la primera jornada del debate en Asamblea General de las Naciones Unidas, al que acusó de intentar desviar la atención del tema central con “calumnias y falsedades” sobre la realidad cubana.

Criticó además que el discurso fue “poco cívico, prepotente y despectivo”, incluso con la propia presidenta de la Asamblea General —una diplomática alemana— y con los Estados miembros presentes.

“(El gobierno de) Estados Unidos conoce muy bien que nuestro pueblo es víctima del bloqueo más cruel, injusto y prolongado de la historia moderna”, subrayó Rodríguez, al tiempo que recordó que la política hostil de Washington constituye el principal obstáculo para el desarrollo y la recuperación económica de Cuba, y la causa fundamental de las carencias que enfrentan diariamente las familias cubanas.

La funcionaria destacó que múltiples delegaciones en la ONU reiteraron no solo su rechazo al bloqueo, sino también a la inclusión arbitraria de Cuba en la lista unilateral de Estados Unidos de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. “No hubo ni una sola palabra de apoyo a esa política hostil”, enfatizó.

Asimismo, resaltó el reconocimiento generalizado a Cuba como “un país de paz”, solidario y comprometido con los ideales de cooperación internacional, recordando su papel en la firma de la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, así como su apoyo a generaciones de profesionales en África, América Latina y otras regiones.

Rodríguez adelantó que, durante la continuación del debate se reiterará con fuerza el llamamiento al levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo.

“Mañana el mundo será testigo, una vez más, del aislamiento total y el descrédito de esta política de agresión y hostilidad”, afirmó, al tiempo que invitó a los medios a seguir el desarrollo de la sesión.

“La razón, la justicia y la verdad están del lado del pueblo cubano”, concluyó, asegurando que la victoria diplomática de este será también un triunfo de todos los gobiernos y pueblos dignos de América y del mundo que defienden el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. (Tomado de Prensa Latina)